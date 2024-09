Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz liczy straty. Żal patrzeć

Rolnicy. Podlasie. W Pokaniewie Tomek i Wiesiek zajmą się przygotowywaniem silosów pod kolejny pokos traw. Tymczasem Monika pojedzie na spotkanie miejscowego Koła Gospodyń. Tam kobiety dokończą prace przy wieńcu dożynkowym i nauczą się nowej piosenki, którą zaprezentują podczas uroczystości dożynkowych. Z kolei w Laszkach koło Zabłudowa Emilka i Karol w towarzystwie Laurki i babci przeprowadzą skomplikowaną akcję polegającą na szczepieniu kóz. Karol będzie chwytał kozy, a Emilia będzie im aplikowana szczepionkę. - Najtrudniejsze w szczepieniu jest nie złapanie tej kozy, nie przyprowadzenie do Emilki, ale podanie zastrzyku - powiedział Karol. Po tym stresującym, ale niezbędnym dla zwierząt procesie kozy wrócą na pastwisko. W tym odcinku Rolnicy. Podlasie zobaczymy również, jak Emilia i Karol zainstalują w gospodarstwie nową maszynę do zgniatania ziaren. Na koniec rolnicy nakarmią owsem swoje owce.

W Plutyczach nieszczęście - ktoś okradł Andrzeja z Plutycz. Gienek, Andrzej, Jastrząb i Heniek udadzą się na pastwisko dla koni. Okaże się, że elektryczny pastuch nie będzie działał. Szybko wyjdzie a jaw, że ktoś ukradł urządzenie fotowoltaiczne. - Andrzejowi zostało tylko miejsce po fotowoltaice - stwierdził Heniek. Mężczyźni spróbują wymyślić sposób na to, aby następnym razem nie doszło do kradzieży. Rolnicy wpadną na pomysł, aby słup nośny dla panelu osadzić głęboko w ziemi. Do pomocy z Kundzicz przyjedzie inny bohater serialu - Maciek. Jesteście ciekawi, jak będzie wyglądał ostateczny efekt ich pracy? Premiera zapowiadanego odcinka Rolnicy. Podlasie w niedzielę 22 września o godzinie 20 na Fokus TV. Zwiastun poniżej.

Rolnicy. Podlasie. Gienek z Plutycz sprzeda konie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.