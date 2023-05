Rolnicy. Podlasie. Geodeci na podwórku Andrzeja z Plutycz. To będzie REWOLUCJA!

Rolnicy. Podlasie. Co ciekawego wydarzy się w niedzielnym odcinku uwielbianego przez Polaków serialu o rolnikach z Podlasia? W Haćkach Olek i Michał wypróbują w polu nową maszynę służącą do bezorkowej uprawy. Dzięki temu ziemia łatwiej będzie wchłania wilgoć. Z kolei u Maćka z Kundzicz pojawią się nowe psy. Kolega przywiezie hodowcy dwa szczeniaki. W przyszłości będą one strzegły bydło przed wilkami, które są prawdziwą plagą dla rolnika. Gospodarz zbuduje zagrodę dla nowych zwierząt. Panowie będą też dyskutować o zmianach, które zaszły w ostatnich latach w rolnictwie. W Plutyczach Andrzej, Gienek i Jastrząb wyczyszczą zabłocone poidła. W gospodarstwie pojawiają się geodeci i dokonają pomiarów za pomocą satelitarnych metod. Okazuje się bowiem, że Andrzej przygotowuje się do przebudowy domu. Wcześniej przeprowadził udany remont. Emisja zapowiadane odcinka Rolnicy. Podlasie już w niedzielę, 14 maja, o godz. 20 na Fokus TV. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun odcinka.

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej karmią krowy. Sławek: Widać jaki tu porządek