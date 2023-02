Rolnicy. Podlasie. Ciężka praca w Pokaniewie! Monika zdradziła, co o tym myśli

Rolnicy. Podlasie, odcinek 6 (sezon piąty). W tym odcinku zobaczymy, jak Monika i Tomek z Pokaniewa wspólnie pracują na gospodarstwie. Pracy jest tam zawsze dużo. - Bardzo lubię pracować z mężem. Robimy to rzadko i trochę mąż się przy tym denerwuje - zdradziła Monika. Ustawią betonowe bloczki służące do budowy przegrody, następnie oczyszczą ziarna słonecznika, aby przygotować je do tłoczenia. Planują mieć swój własny olej słonecznikowy. W Borowskich Ciborach Bogdan przyuczy klacze do zaprzęgu. Okaże się, że dyszel będzie nieodpowiedni, a uprzęże – niekompletne. W końcu jednak będą mogli ruszyć. Bogdan pokaże Michałowi, na czym polega praca furmana. Rolnik oceni zdrowie jednego z cieląt, które kaszle. Będzie się obawiał, że to zapalenie płuc. Kinga zmierzy zwierzęciu temperaturę.

Gienek chce, aby Walek zrobił solidne zamknięcie do obory. Fachowiec sprawnie przystąpi do działania. Będzie też trzeba przywieźć siano, ale niestety Gienek i Jastrząb nie potrafią obsługiwać ciągnika. Na pomoc ruszą chłopcy z Moniek. Premiera opisywanego odcinka w niedzielę (5 stycznia) o godz. 20.15 na Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Gienek próbuje pomóc. Irytacja Walka