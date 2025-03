Czy Agnieszka i Jarek z Bronowa z "Rolnicy. Podlasie" śpią na kasie?

Suwałki płacą za miłość do psich seniorów. 1500 zł dla opiekunów

W niedzielę 23 marca emisja 250 odcinka serialu Rolnicy. Podlasie. To już tyle lat! Serial dokumentalny produkcji Fokus TV od przyzwyczaił nas do tego, że w każdą niedzielę o godz. 20 pokazuje Polakom życie podlaskich rolników: ich codzienną pracę, wyzwania, problemy i radości. Z okazji nadchodzącego 250. odcinka, na stronie serialu pojawiły się wyjątkowe zwiastuny z udziałem bohaterów serialu. - Staramy się rozbić tę ćwiartkę, żeby jeszcze tyle samo nagrać. Do 500 - zapowiedział Sławek, przyjaciel Gienka Onopiuka.

- Zbliża się 250 odcinek naszego serialu dokumentalnego Rolnicy. Podlasie - oznajmiła Agnieszka z Bronowa. "...którzy śpią na kasie" - dokończył z uśmiechem jej mąż Jarek. Emisja jubileuszowego odcinka w niedzielę (23.03) o godz. 20 na Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie to oryginalna produkcja telewizji FOKUS TV. Jej bohaterami są rolnicy z Podlasia. W ciągu kilku lat do bohaterów dołączały kolejne rodziny z Podlasia, a niektóre odchodziły. - Tłem opowieści jest wielobarwne Podlasie, region krzyżujących się kultur, mieszania się prawosławia i katolicyzmu, ale przede wszystkim kraina wspaniałych ludzi, kochających ziemię, kultywujących spuściznę po rodzicach, a nawet dziadkach - czytamy na oficjalnej stronie "Rolnicy. Podlasie".

Poniżej znajdziecie unikalne zdjęcia z planu serialu Rolnicy. Podlasie:

