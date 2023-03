Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej z Plutycz podjęli trudną decyzję. Już nie ma odwrotu

Zaginął 7-letni chłopiec. Zamiast pójść do świetlicy, wsiadł do autobusu

Rolnicy. Podlasie, odcinek 13 (sezon 5). W Ciemnoszyjach (pow. grajewski) jak zwykle będzie dużo pracy. Okaże się, że rurki, które zamówiło małżeństwo rolników, prawdopodobnie nie nadają się do montażu nowych stanowisk dla krów. Justyna zwróci uwagę, że trzeba będzie sprawdzić przepisy, które mówią o wielkości stanowisk dla krów. Do gospodarstwa przyjedzie weterynarz, który usunie łożysko jednej z krów po wycieleniu. Zwierzę dostanie antybiotyk i zostanie oznaczone. Z kolei w Plutyczach spotkają się Gienek, Andrzej, Sławek i Walenty. Panowie zdecydują, że trzeba się będzie pozbyć starych, wysłużonych maszyn, które zalegają na podwórku. - Te stare maszyny nie są mi w ogóle do niczego potrzebne - powiedział Andrzej Onopiuk. Panowie załadują sprzęty na przyczepkę i pojadą do skupu złomu. Na miejscu pojawią się drobne problemy.

W Laszkach koło Zabłudowa Emilia i Karol wydoją niebieską krowę, która po wycieleniu daje dużo mleka. Potem Emilia zakolczykuje cielaczka. Rolnicy zabiorą się za porządki na pastwisku, ponieważ ogier Zefir zniszczył zagrodę. Karol z Emilką odkręcą deski, a drewno przeznaczą na opał. Emisja opisywanego odcinka Rolnicy. Podlasie w najbliższą niedzielę, 26 marca, o godzinie 20.15. Tradycyjnie na kanale Fokus TV. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun 13 odcinka.

