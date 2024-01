Rolnicy. Podlasie. Gienek z Plutycz nie dostaje tyle, ile by chciał. Jest załamany swoją emeryturą

To najwyższa emerytura w Podlaskiem. Życie jak w Madrycie. Ależ kasa!

I to jest emerytura!

Najbardziej podchwytliwy quiz geograficzny w historii. 7 punktów na 10 to już mistrzostwo świata

Polska vs. inne kraje

Sokółka. Agnieszka wpuściła do mieszkania 3 mężczyzn. Zwyrodnialcy nie mieli dla niej litości. Jej zmasakrowane ciało znalazła babcia

Rolnicy. Podlasie. Gienek Onopiuk to jeden z najsłynniejszych rolników w Polsce. Mężczyzna pomaga swojemu synowi Andrzejowi w prowadzeniu wielohektarowego, a jednocześnie... skromnego gospodarstwa. Gienek nie raz powtarzał, że już się w swoim życiu narobił. Teraz z czystym sumieniem korzysta z przywilejów emeryta. Mężczyzna nie jest jednak zadowolony z wysokości swojej codziennej "wypłaty". - I co ja za 42 lat roboty dostałem? 1200 zł emerytury, a niektórzy po 15 lat przepracowali i mają po trzy, cztery - żalił się innej bohaterce serialu doświadczony rolnik. W Polsce jest prawie milion emerytów i rencistów, którzy pobierają świadczenia z KRUS. Przeciętna świadczenie emerytalno-rentowe wynosi w Polsce 1 788,76 zł brutto - tak wynika z grudniowych informacji udostępnionych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dla porównania najbogatszy emeryt w woj. podlaskim otrzymuje co miesiąc od ZUS... 21 966 zł brutto. Gienek z pewnością chciałby dostawać takie pieniądze. Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Gienek z Plutycz szczerze o swojej emeryturze. Ile dostaje? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.