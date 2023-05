Rolnicy. Podlasie. Gienek ma dramatycznie niską emeryturę. W mieście nie dałoby się za to przeżyć

Rolnicy. Podlasie. W maju Gienek Onopiuk z Plutycz skończy 68 lat. Główne stery nad gospodarstwem, domem, zwierzętami i licznymi polami uprawnymi dzierży jego najstarszy syn Andrzej. 40-latek działa coraz śmielej. Inwestuje w sprzęt, ziemię, wyremontował dom. Niedawno na jego podwórku pojawili się geodeci. Tymczasem Gienek rozkoszuje się życiem emeryta. Nie jest to jednak życie jak w Madrycie. - I co ja za 42 lat roboty dostałem? 1200 zł emerytury, a niektórzy po 15 lat przepracowali i mają po trzy, cztery - żalił się rok temu doświadczony rolnik. W jednym z wywiadów dla portalu Rolnik Info zdradził, że nie wyobraża sobie życia w mieście. - Żeby przyszło się w mieście jajko kupić i do garka to by cieniutko. A my tu mamy mleko swoje, jajko swoje, co trzeba to zajdziem kupim - mówił rolnik. Gienek powiedział nawet, że nie wytrzymałby nawet godziny w bloku. Gienka można oglądać w każdą niedzielę na kanale Fokus TV. Nowe odcinki serialu Rolnicy. Podlasie są emitowane o godz. 20.

