Rolnicy. Podlasie. Andrzej właśnie to ogłosił. Zaczęło się

Rolnicy. Podlasie. W 21. odcinku seriali zobaczymy dawno niewidzianych Michała, Natalię oraz Olka z Haciek. Zobaczymy, co nowego u nich słychać. Michał uprawia rzepak, ale niestety miał problem ze szkodnikami. - Był bardzo duży nalot szkodników. Musieliśmy zainterweniować opryskiem - wyznał Michał. Rolnik razem z żoną i ojcem będą malowali sztachety do nowego płotu. - Płot przed domem był robiony jakieś 17 lat temu - przyznał Michał. Zobaczymy też Bogdana ze wsi Borowskie Cibory. Rolnik będzie musiał zadbać o kopyta swojego ogiera. Tymczasem w Plutyczach dużo pracy w związku z rozpoczęciem sezonu. Andrzej Onopiuk wraz z Gienkiem, bratem Jarkiem i kolegą Sławkiem będą sadzić ziemniaki. - Chłopcy we czwórkę idzie elegancko robota, prawda Sławek? - zapytał Gienek. Zwiastun odcinka znajdziecie poniżej.

Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 18 na FOKUS TV. Premierowe odcinki są pokazywane w niedzielę o godz. 20.

