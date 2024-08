Rolnicy. Podlasie. Tomek z Pokaniewa ma poważny problem. Liczy straty. "Bardzo źle"

- Powiem ci tak. Tragicznie. Powiem bardzo źle, tragicznie to jeszcze nie. Żyta było pięćdziesiąt hektarów, pszenicy było czterdzieści hektarów. Pszenicy skosiłem tyle, co żyta. To wszystko mówi za siebie. Pozytywnie się pszenicą zaskoczyłem, natomiast żyto jest tragiczne - powiedział Tomek Cieślik.