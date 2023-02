Rolnicy. Podlasie. Walek wbił szpilę Gienkowi z Plutycz. "Kury znowu obsr...". Cięta riposta 67-latka

Rolnicy. Podlasie. Podczas wichury stłukła się szyba w pokoju, w którym śpi Gienek z Plutycz. Walek, który zawsze chętnie służy pomocą, podjął się wymiany starej ramy okiennej. Najpierw trzeba było wyjąć drewnianą konstrukcję ze schowka na podwórku, a potem przewieźć ją na posesję Walka. Pierwszy etap prac polegał na oczyszczeniu ramy ze starego kitu. Następnie panowie zajęli się cięciem szyby specjalnym nożykiem. Walek zapytał Gienka, co trzeba wlać do zbiorniczka. - A ja myślałem, że tu trzeba zalać spiryt - zażartował Gienek. "Ty całe życie kur... tylko gadasz o piciu, a coś dobrego nie" - podsumował gorzko Walenty. Zobaczcie dalszy etap prac: Walek montował szybę, a Gienek podawał gwoździe. Na koniec pracy Walek pokusił się o małą dygresję nawiązując do tego, że rama okienna była w opłakanym stanie. - Ty w każdej chwili jak zechcesz te wkręty wykręcisz. Okno wyciągniesz i schowasz do kurnika, gdzie kury znowu obsr... Na drugi rok znów mnie zaprosisz - powiedział Walek. "Parę złotych zawsze zarobisz" - rzucił Gienek. Serial Rolnicy. Podlasie możecie oglądać w każdą niedzielę o godz. 20.15 na Fokus TV.

