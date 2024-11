i Autor: Shutterstock

Może trafić do więzienia

Wesele, a potem poprawiny. Kobieta wypiła bimber i czuła, że mogą być kłopoty

Pijani kierowcy to prawdziwa plaga polskich dróg. Niestety co chwila słyszy się o tragicznych wypadkach, których sprawcami są nietrzeźwi kierowcy. Na szczęście tym razem policjantom w porę udało się wyeliminować z ruchu 46-latkę, która kompletnie pijana kierowała skodą. Kobieta dzień wcześniej bawiła się na weselu, a następnego ranka na poprawinach. Grozi jej do 3 lat więzienia.