Woda niezdatna do spożycia. Pilny alert RCB. Ważny komunikat dla mieszkańców

Alert RCB trafił do mieszkańców powiatu kolneńskiego.

Woda z wodociągu Kumelsk jest niezdatna do spożycia przez ludzi i zwierzęta.

23 czerwca w godzinach 13:00–15:00 ruszy wydawanie wody pitnej.

Punkty odbioru działają przy OSP Lachowo, Zaskrodzie, Wykowo i Kumelsk.

Woda dla zwierząt gospodarskich będzie dostępna przy OSP Czerwone.

W poniedziałek do osób przebywających na terenie powiatu kolneńskiego w województwie podlaskim trafił alert RCB o treści: "UWAGA! Woda niezdatna do spożycia przez ludzi i zwierzęta. Dotyczy miejscowości zaopatrywanych w wodę z wodociągu Kumelsk. Śledź komunikaty Urzędu Gminy Kolno."

Oznacza to, że woda dostarczana z wodociągu Kumelsk nie może być wykorzystywana do spożycia ani przez ludzi, ani przez zwierzęta. Mieszkańcy powinni na bieżąco śledzić komunikaty publikowane przez Urząd Gminy Kolno.

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Gmina organizuje dystrybucję wody

W związku z zaistniałą sytuacją wójt gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski poinformował o uruchomieniu punktów wydawania wody. We wtorek, 23 czerwca, w godzinach od 13:00 do 15:00 woda przeznaczona do spożycia będzie dostępna w:

OSP Lachowo,

OSP Zaskrodzie,

OSP Wykowo,

OSP Kumelsk.

Każdy mieszkaniec będzie mógł otrzymać od jednej do dwóch butelek wody pitnej o pojemności 5 litrów. W tych samych punktach dostępna będzie również woda do celów sanitarnych. Będzie można pobierać ją do własnych pojemników.

Pomoc dla osób, które nie mogą odebrać wody

Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości osobistego odbioru wody, mogą zgłaszać taką potrzebę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 86 278 26 31.

Po zgłoszeniu woda zostanie dostarczona bezpośrednio do miejsca zamieszkania.

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Woda dla zwierząt gospodarskich

Samorząd przygotował także rozwiązanie dla hodowców. Woda dla zwierząt gospodarskich będzie dostępna w punkcie poboru przy OSP Czerwone.

Jak poinformowały władze gminy, w wyjątkowych sytuacjach możliwy będzie również dowóz wody dla zwierząt gospodarskich.