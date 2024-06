Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz tak spędza wolny czas. "Co to za wynalazek jest?"

Rolnicy. Podlasie, odcinek 23 (sezon VI). Co ciekawego wydarzy się w niedzielnym odcinku? Tomek i Monika zaproszą swoje dzieci do pracy przy ogródku. Dziecko początkowo z werwą będą pomagać rodzicom, ale zaraz wrócą do domu i zajrzą do lodówki. Cała rodzina będzie zajadać się pysznymi lodami. Tymczasem Emilia Korolczuk wraz z córką pojadą na pole, aby oglądać truskawki. Zaskoczy ich wizyta szefa Polskiego Instytutu Truskawki, który będzie chciał się spotkać z babcią Heleną, aby wręczyć jej dyplom za wieloletnią uprawę truskawek. Po tym doniosłym wydarzeniu, Emilka oraz Laura pójdą karmić truskawkami kozy. - Laurce tak się spodobało karmienie kóz truskawkami, że musiałam w końcu zabrać jej koszyczek - powiedziała Emilka.

W tym odcinku pojawi się również Karol, który razem z Emilką zadbają o króliki. Z kolei w Plutyczach Gienek i Jastrząb udadzą się na poranne karmienie krów. Pojawi się Andrzej z Jarkiem, którzy zaangażują ich do pomocy przy montażu kabiny ładowarki. Praca nie będzie skomplikowana, ale będzie wymagała sporo czasu i wysiłku. Po wszystkim Jarek zaproponuje współną wyprawę na ryby. Andrzej spróbuje łowić z brzegu, ale niestety zaplącze mu się wędka. 41-latek wraz młodszym bratem wskoczą na tratwę i popłyną wraz z nurtem rzeki. - Co to za wynalazek jest? To będzie pływać czy nie będzie? - zastanawiał się Andrzej.

Emisja zapowiadanego odcinka Rolnicy. Podlasie w niedzielę (9.06.24) o godzinie 20 na Fokus TV.