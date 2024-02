Rolnicy. Podlasie: Czy Andrzej z Plutycz ma powody do obaw? Internauci nie mają litości. "Gienek powinien..."

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz zarządza sporym gospodarstwem, w którym jest niemało sprzętu, mnóstwo zwierząt i dużo, dużo pracy. 41-latek przejął gospodarstwo od swojego ojca, który z kolei odziedziczył ziemię po swoim dziadku. - Ja już się w swoim życiu narobiłem – powtarza Gienek Onopiuk. Teraz to Andrzej wykonuje wszystkie prace. Rolnik może liczyć na pomoc Walka, który dał się poznać widzom serialu jako "Walek złota rączka". Drugi z synów Gienka – Jarek, nie ucieka od pracy i chętnie pomaga swojemu bratu. Coraz częściej widać go w serialu i na youtubowym kanale Gienek Andrzej Plutycze. Fani chwalą go za pracowitość i porównują do Andrzeja, któremu zarzuca się m.in. lenistwo. Ostatnio młodszy z Onopiuków wyszedł z inicjatywą, żeby stworzyć nieopodal gospodarstwa pole namiotowe dla turystów. Ma być tam staw, altanka i zadbana roślinność.

Od pomysłu do realizacji jest jeszcze długa droga, ale fani docenili przedsiębiorczość Jarka. "Przynajmniej myśli o jakiś konkretach, żeby coś zrobić, jakiś interes, a nie jak Andzej siedzi w domu i myśli o niebieskich migdałach" - podsumował jeden z internautów. Część osób ponownie znowu zwraca uwagę, że Gienek źle zrobił przekazując gospodarkę Andrzejowi. "Powinien tego lenia wydziedziczyć i zapisać ziemię Jarkowi" - czytamy w internecie.

Gienek i Andrzej występują w serialu Rolnicy. Podlasie od pierwszego odcinku. Panowie błyskawicznie podbili serca widzów swoją skromnością, prostotą i poczuciem humoru (złote myśli Gienka!). Obecnie trwa emisja V sezonu. Rolnicy. Podlasie to oryginalna produkcja Telewizji FOKUS TV. Serial pokazuje jak wygląda prawdziwe życie podlaskiego rolnika, praca ze zwierzętami i na polu. Serial wypromował takie gwiazdy jak Emilia Korolczuk z Laszek, Jarek i Agnieszka z Bronowa oraz właśnie Gienek i Andrzej z Plutycz. Nowe odcinki są emitowane w każdą niedzielę o godz. 20.

