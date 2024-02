Rolnicy z Podlasia

Rolnicy. Podlasie. Gienek z Plutycz chciał pokazać, kto tu rządzi. Wybuchła awantura!

Rolnicy. Podlasie. Ależ nerwy! Gienek Onopiuk (68 l.) poprosić Sławka o pomoc w zagonieniu cielaków do obory. Niestety zwierzęta nie były skore do współpracy. Co gorsza wokół było mnóstwo błota. - Rusz się! - krzyczał Gienek. "Spier*** na drzewo - wściekał się Sławek. Zobaczcie, o co dokładnie poszło.