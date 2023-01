Rolnicy. Podlasie. "Najlepsza na kaca jest praca". Nowy Rok u Gienka i Andrzeja z Plutycz [ZDJĘCIA]

Rolnicy. Podlasie. Klimat pierwszego odcinka będzie utrzymany w klimacie sylwestrowo-noworocznym. Do Emilii i Karola z Laszek koło Zabłudowa przyjadą goście z Kujaw. Mariusz i Lilka pomogą rolnikom z Podlasia w gospodarstwie. Emilka i Lilka wyczyszczą koziarnię, a mężczyźni przygotują ciągnik do przeglądu. Po pracy cała czwórka odpocznie przy ognisku, nad którym będzie podgrzewał się kociołek z jedzeniem. Bogdan ze wsi Borowskie Cibory wraz z rodziną odwiedzi fachowca od tuningowania ciągników. Gospodarz pokaże odnowioną maszynę i swoje konie. Przekonamy się na własne oczy, że jeden z nich swoim umaszczeniem przypomina... dalmatyńczyka. Kinga zdradzi swoje marzenia na 2023 rok. - Postanowieniem noworocznym jest powiększenia stada - zdradzi młoda pani rolnik. W Plutyczach będzie robota do zrobienia. - Najlepsza na kaca jest praca - rzuci sentencjonalnie Gienek, który wraz z Andrzejem i Sławkiem zwanym Jastrzębiem będą zbierać drewno do nowej przegrody w oborze. W pracy pomogą im Artur i Marcin z Moniek, którzy coraz częściej pojawiają się w serialu. Zwiastun 1. odcinka (V sezon) znajdziecie poniżej.

Rolnicy. Podlasie. Od Nowego Roku (1 stycznia 2023) rusza nowy sezon

W piątym sezonie programu Rolnicy. Podlasie zobaczymy dobrze znanych i lubianych bohaterów: Gienka i Andrzeja, Emilię Korolczuk z Laszek, Jarka i Agnieszkę. - W ich życiu teraz wiele się dzieje. Szykują się poważne zmiany. Ich gospodarstwa się rozwijają, pojawiają się nowe zwierzęta. Rolnicy snują coraz śmielsze plany dotyczące ich pracy - zapowiadają producenci serialu.

Średnio 890 tys. widzów ogląda premierowe odcinki

Fokus TV, gdzie jest emitowany serial, chwali się, że Rolnicy. Podlasie są w czołówce najchętniej oglądanych programów w niedzielne wieczory w polskiej telewizji. - Premierowe odcinki nadawane są w każdą niedzielę o godz. 20:15 i mocno konkurują z najsilniejszymi pozycjami z ramówek największych telewizji w Polsce. W paśmie nadawania serialu FOKUS TV plasuje się w czołówce najchętniej oglądanych stacji, zajmując 3 miejsce w Polsce - czytamy w komunikacie prasowym. Serial Rolnicy. Podlasie produkowany jest przez ZPR Media na zlecenie telewizji FOKUS TV. Super Express jako jedyny w Polsce może śledzić proces powstawania serialu w ramach akcji: "Making od Rolnicy. Podlasie". Niedawno pisaliśmy m.in. o: Andrzej z Plutycz przyłapany na zakupach. Torba z Biedronki i brak drobnych w portfelu. Ile wydał pieniędzy?

