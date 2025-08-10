Ta zbrodnia wstrząsnęła miastem. Brutalny atak na pielęgniarkę w Białymstoku

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-08-10 5:20

W sierpniu mijają 24 lata od brutalnej zbrodni na osiedlu Sienkiewicza w Białymstoku. 30-letnia pielęgniarka Agnieszka wracała wieczorem do domu, gdy została napadnięta, skrępowana i zgwałcona. Zmarła kilka miesięcy później w szpitalu. Sprawca, Mariusz P., przez lata ukrywał się w Wielkiej Brytanii. W 2024 roku Sąd Apelacyjny prawomocnie skazał go na 25 lat więzienia.

  • W sierpniu mijają 24 lata od brutalnego zabójstwa pielęgniarki w Białymstoku
  • 30-letnia Agnieszka została skrępowana, zakneblowana i zgwałcona
  • Sprawca, Mariusz P., przez lata ukrywał się w Wielkiej Brytanii
  • Kluczowe dowody w sprawie to ślady DNA
  • Sąd Apelacyjny w 2024 roku utrzymał wyrok 25 lat więzienia

Do zdarzenia doszło w sierpniu 2001 roku. Agnieszka, 30-letnia pielęgniarka Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wracała wieczorem do domu po odprowadzeniu kuzynki na przystanek autobusowy. Na osiedlu Sienkiewicza zaatakował ją mężczyzna. Dusił ją, skrępował ręce częściami garderoby i próbował zakneblować. Gdy straciła przytomność — zgwałcił. Półnagą, nieprzytomną kobietę leżącą w zaroślach znalazła sąsiadka spacerująca z psem. W wyniku ciężkich obrażeń Agnieszka zmarła po kilku miesiącach w szpitalu.

Śledztwo po latach i zatrzymanie w Wielkiej Brytanii

Przez wiele lat sprawca pozostawał nieznany. Przełom nastąpił w 2020 roku, kiedy do sprawy wrócili policjanci z Archiwum X oraz Prokuratura Okręgowa w Białymstoku. W czerwcu 2021 roku w Wielkiej Brytanii zatrzymano Mariusza P., mieszkającego w pobliżu Manchesteru. Mężczyzna przez kilkanaście lat prowadził tam życie rodzinne, miał żonę i trójkę dzieci.

Dowodem kluczowym w sprawie były ślady DNA, które po porównaniu z brytyjską bazą danych wskazały jednoznacznie na zatrzymanego. Mariusz P. usłyszał zarzuty gwałtu, zabójstwa i rozboju. Nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień.

Proces i wyrok

W styczniu 2023 roku sąd pierwszej instancji skazał Mariusza P. na 25 lat więzienia. Obrona odwołała się od tego orzeczenia, argumentując, że sprawca nie działał z premedytacją i nie był brutalny, a od czasu zbrodni prowadził ustabilizowane życie. Prokuratura wniosła o karę dożywotniego pozbawienia wolności, podkreślając, że ofiara została skrępowana, zakneblowana i pozostawiona bez pomocy. - To było dla nas straszne przeżycie, ale jestem osobą wierzącą i przebaczyłam sprawcy. Chciałabym go tylko zapytać, dlaczego to zrobił - mówiła reporterowi SE mama Agnieszki, pani Jadwiga.

29 maja 2024 roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku prawomocnie utrzymał wyrok 25 lat więzienia.

Oskarżony o gwałt i zabójstwo sprzed 21 lat Mariusz P. (43 l.) stanął przed sądem w Białymstoku
Zabójstwo pielęgniarki w Białymstoku. Agnieszka miała przed sobą całe życie
14 zdjęć
Sonda
Czy sprawcy zabójstw powinni od razu trafiać za kraty na dożywocie?
Białystok SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIAŁYSTOK